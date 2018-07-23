Eskişehir'de yaşayan bir kadın, dul olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmaması üzerine medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığını belirterek, konuya ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurdu. Başvuru BİMER aracılığıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Başsavcılık ise görevsizlik kararı vererek şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) sevk etti. Başvuruyu esastan incelemeye alan TİHEK, emlakçı ve ev sahibinden yazılı görüş talep etti.

Ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira ceza

Emlak işletmecisi gönderdiği yazıda, ev sahibinin bekar kişilere evinin verilmesini istemediğini, başvuranın iddiasına konu olan ev için de ev sahibinin talimatını başvurana ilettiğini bildirdi. Yurt dışında yaşayan ev sahibi ise söz konusu dairenin bulunduğu apartmanda yedi dairesinin yer aldığını, apartmandaki aile ortamına zarar vermemek adına evinin bekar birine kiralanmamasını istediğini ifade etti. TİHEK, inceleme ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Kurum, ihlal nedeniyle ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

"Kurumun para cezası verme yetkisi bulunuyor"

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 2016'da kurulduğunu hatırlattı. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi maksadıyla cezaevi ve nezarethanelerde haberli, habersiz ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildiren Arslan, TİHEK'in bu yönüyle de ulusal önleme mekanizması görevini üstlendiğini aktardı. Kurumun, 2018'den itibaren ayrımcılık yasağına ilişkin şikayetleri almaya ve değerlendirmeye başladığını anlatan Arslan, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, medeni hal gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasının önlenmesinin görev alanları arasında yer aldığını belirtti. Bu konuda vatandaşların kuruma doğrudan ya da kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla başvuruda bulunabileceğini ifade eden Arslan, "Ayrımcılık yasağının ihlalinin tespitinde TİHEK'in bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası verme yetkisi bulunmaktadır." dedi.

"Bir insan, bekar, dul diye ayrımcılığa tabi tutulamaz"

Eskişehir'de ev arayan bir çocuk annesi kadının, emlakçı aracılığıyla bulduğu evin, sahibi tarafından dula, bekara, öğrenciye kiralanmasının istenmediğini öğrendiğini aktaran Arslan, kadının suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Şikayetin savcılık aracılığıyla TİHEK'e iletildiğini anlatan Arslan, taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ev sahibinin beyanını kabul ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Kurumumuzun görevlerinden birisi de vatandaşlar arasında yapılan ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrımcılıklardan birisi de medeni hal temellidir. Böyle bir ayrımcılık tespit edildiğinde gerekli cezalar veriliyor. Bir insan, evli, bekar veya dul diye ayrımcılığa tabi tutulamaz. Bu insani bir durumdur. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verdiğimiz ilk karardır."