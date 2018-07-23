Geçtiğimiz sezon kulübe hiçbir ücret gözetmeksizin ekmek gönderen Aksu aynı desteğini yeni sezonda da sürdürecek. Bu jest karşısında Gebzespor Başkanı Abbas Sır, yöneticiler Mustafa Turan, Köksal Aydın ve Semih Yılmaz ile birlikte Mehmet Aksu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Sır, Aksu’ya isminin yazılı olduğu Gebzespor forması hediye etti.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Gebzespor’a ekmek desteği
Gebzespor’unekmek ihtiyacını Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan Yedigöl Fırın karşılayacak.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz