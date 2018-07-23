Gebzespor’a ekmek desteği

Geçtiğimiz sezon kulübe hiçbir ücret gözetmeksizin ekmek gönderen Aksu aynı desteğini yeni sezonda da sürdürecek. Bu jest karşısında Gebzespor Başkanı Abbas Sır, yöneticiler Mustafa Turan, Köksal Aydın ve Semih Yılmaz ile birlikte Mehmet Aksu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Sır, Aksu’ya isminin yazılı olduğu Gebzespor forması hediye etti.