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Tuğçe Beder yine şampiyon!

21-22 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Kağıtspor’un 48 kilo sporcusu Tuğçe Beder şampiyon oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu.