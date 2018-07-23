21-22 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Kağıtspor’un 48 kilo sporcusu Tuğçe Beder şampiyon oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Tuğçe Beder yine şampiyon!
21-22 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Kağıtspor’un 48 kilo sporcusu Tuğçe Beder şampiyon oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz