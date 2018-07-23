Buluşmada Derince İşitme Engelliler Dernek Başkanı Hüseyin Engin Kaya ve tercüman Gülden Sıkı da yer aldı. 15-16 Haziran’da Rusya'nın Vladimir kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 18 yaş 57 kiloda 3'üncü olan Murat Çelikbaş, Çintimar’a desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Çintimar şehri ve ülkemizi başarı ile temsil eden genç sporcuyu kutladı.
Bugün 14:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Murat Çelikbaş’tan Çintimar’a ziyaret
Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan Murat Çelikbaş Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ı makamında ziyaret etti.
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Bugün 14:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz