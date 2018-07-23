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Murat Çelikbaş’tan Çintimar’a ziyaret

Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan Murat Çelikbaş Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ı makamında ziyaret etti.

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Buluşmada Derince İşitme Engelliler Dernek Başkanı Hüseyin Engin Kaya ve tercüman Gülden Sıkı da yer aldı. 15-16 Haziran’da Rusya'nın Vladimir kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 18 yaş 57 kiloda 3'üncü olan Murat Çelikbaş, Çintimar’a desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Çintimar şehri ve ülkemizi başarı ile temsil eden genç sporcuyu kutladı.

Bugün 14:24 TSİ - Spor

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