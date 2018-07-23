3. Lig 1. Grup takımlarından Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup takımlarından Gölcükspor ilk hazırlık maçlarına çıkıyor. Körfez ekibi Alpaslan Türkeş Stadı’nda Çarşamba günü Pendikspor ile saat 17.00'da Gölcükspor ise Kartepe’de Türk Karması ile yine aynı günde saat 15.00'da karşılaşacak.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:30 TSİ )
Gölcük ve Körfez, sahneye çıkıyor
3. Lig 1. Grup takımlarından Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup takımlarından Gölcükspor ilk hazırlık maçlarına çıkıyor.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz