Gölcük ve Körfez, sahneye çıkıyor

3. Lig 1. Grup takımlarından Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup takımlarından Gölcükspor ilk hazırlık maçlarına çıkıyor. Körfez ekibi Alpaslan Türkeş Stadı’nda Çarşamba günü Pendikspor ile saat 17.00'da Gölcükspor ise Kartepe’de Türk Karması ile yine aynı günde saat 15.00'da karşılaşacak.