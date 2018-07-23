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Kurban pazarının açılış tarihi belli oldu

Kurban pazarı için su bağlantısı ve benzeri çalışmalar devam ederken, önceki yıllarda olduğu gibi bu bayramda da 15 gün önceden faaliyete geçecek.

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Kurban pazarı için su bağlantısı ve benzeri çalışmalar devam ederken, önceki yıllarda olduğu gibi bu bayramda da 15 gün önceden faaliyete geçecek. Kurban pazarı, çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine önlem olarak erkenden kurulmuyor ve 15 gün kala sağlık kontrolleri yapılan hayvanların alana kabul edilmesiyle kuruluyor. Bu nedenle her yerde kurban satış pazarlarının 15 gün önceden açılacağı belirtilirken, Körfez’de de hazırlıkların tamamlanması ve çadırların konulmasıyla pazarın süresinde açılacağı belirtildi.

Bugün 14:54 TSİ - Gündem

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