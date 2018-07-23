Gölcük’te 3.031 kişi istihdam edildi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, yılın ilk 6 aylık döneminde işsiz vatandaşların yaptıkları başvurular ve işe yerleştirme verileri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Özdemir, konu hakkındaki açıklamasında 2018 yılı ocak-haziran döneminde iş başvurusu yapan kişi sayısının 11 bin 667, bölgelerindeki açık iş sayısının da 4 bin 776 olduğunu dile getirdi.

“İŞVERENLE GÖRÜŞTÜK”

Kurumun Gölcük’te hizmet vermeye başladığı günden itibaren Gölcük, Başiskele ve Karamürsel’de, istihdama destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma içine girdiğini dile getiren Özdemir, “2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, sorumlu olduğumuz ilçelerde vatandaşlarımıza iş bulmak amacıyla birçok işyerine ziyarette bulunduk. İş arayanlara da bu işleri birebir anlattık” dedi.

9.399 İŞSİZ VAR

Rakamsal verileri de paylaşan Özdemir, “Kurumumuza ilk 6 ayda iş başvurusu yapan kişi sayısı 11 bin 667 oldu. İşverenlerden gelen açık iş sayısı ise 4 bin 776. İşe yerleştirme sayısı şu ana kadar 3 bin 31 kişi olarak kayıtlara geçti. Bölgemizdeki toplam işsiz sayısı ise 9 bin 399 kişi oldu” açıklamasında bulundu.

801 KİŞİ ÖDENEK ALDI

İşsizlik ödeneği konusunda da açıklamalarda bulunan merkez müdürü Mehmet Özdemir, şöyle konuştu: “İşsizlik ödeneği alan kişi sayısı bin 162 oldu. 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde işsizlik ödeneğine 2 bin 411 başvuru olurken bu başvuruların bin 610’u reddedilirken, 801’ine ise onay verildi. Aynı dönemde kurumumuz, toplam bin 390 işyerini ziyaret ederek işverenlerle görüşmeler yapıldı.”