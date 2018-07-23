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Bugün 15:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:12 TSİ )

SGK ve medikal sektörü KOTO’da buluştu

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 11. Meslek Komitesi (Sağlık Grubu), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticileri ve medikal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

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Yapılan toplantıda sektörle ilgili yeni uygulamalar ve değişikliklerle ilgili katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in de hazır bulunduğu toplantıya Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı, müdür yardımcısı Mehmet Akkuş, KOTO 11. Meslek Komitesi’nden meclis üyesi Hüseyin Eryaşar, Komite Başkan Yardımcısı Mutlu Özkan ile medikal sektöründe faaliyet gösteren üretici ve satıcı firmaların sahipleri ile yöneticiler katıldı.

MEDİKAL SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİ KOTO’DA AÇIKLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, medikal sektöründe yapılan değişikliklerin ve uygulamaların bu sektörünü geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti. Gezer, “Kocaeli Ticaret Odası olarak, medikal sektörünün sorunları ve taleplerini Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez yöneticilerine iletmek için buradayız. Sektörün gelişimi ve büyümesi için KOTO üzerimize düşeni yapacağız. Sektördeki değişiklikler geçtiğimiz aylarda odamızın düzenlediği toplantıda Türkiye’ye açıklanmıştı” dedi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Medikal Sektörü temsilcilerinin uygulamadaki sorunlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı ve Yardımcısı Mehmet Akkuş, sektörün taleplerini dikkate alacaklarının vurgularken özellikle denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği uyarısını yaptı.

Bugün 15:10 TSİ - Ekonomi

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