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Bugün 15:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:13 TSİ )

Arçelik’ten yeni fırsat

Arçelik, şık tasarımlarını yaratıcı çözümlerle buluşturmaya devam ediyor. Tüm ihtiyaçlara karşılık veren Arçelik, teknolojik üstünlüğü ile yiyecekleri uzun süre taze tutan ürünlerini yaz fırsatı ile sunuyor.

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Dondurucuya ihtiyaç duyduğunuzda tek tuşa basarak derin dondurucu, soğutucuya ihtiyaç duyduğunuzda ise yine tek tuşla soğutucuya dönüşen derin dondurucular, Arçelik mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Arçelik 2071 DY joker özellikli dikey derin dondurucu, 290 litrelik iç hacmi, 5 çekmece ve 2 kapaklı bölmesiyle geniş bir kullanım alanı sunuyor. Daha verimli ve dengeli soğutma konusunda uzman olan “No Frost” dondurucu, A+ enerji sınıfında bulunuyor ve dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanım imkânına sahip.

799 TL’DEN BAŞLIYOR

Arçelik 2181 DY derin dondurucu ise 312 litrelik hacmi ve 8 çekmecesi ile daha büyük ihtiyaçlara karşılık verebiliyor. Üstten kapaklı joker özellikli, 215 litrelik 2215 Joker A+ ve 102 litrelik 2020 NY ise yiyecek saklama çekmeceleri ve dondurucu bölme seperatörleri ile dikkat çekiyor. A+ enerji sınıfında yer alan ürünlerin ayarlanabilir termostatları bulunuyor. Arçelik derin dondurucuların fiyatları, 799 liradan başlıyor.

Bugün 15:11 TSİ - Ekonomi

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