10 girişime Garanti desteği

Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından desteklenen ilk sosyal girişimcilik programı olan Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi. Impact Hub Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen programın jüri değerlendirmesi sonucunda; Önemsiyoruz, Minorpreneurs, Tarlamvar, 3Dörtgen, Tolkido, Joon, GeneOn Biyoteknoloji, Haus Freeze Dry, Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri olmak üzere on girişim, programa katılma fırsatını yakaladı.

24 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenen on girişimci, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren 5 aylık bir programa dahil olacaklar. Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı, 24 Temmuz Salı günü başlayacak.