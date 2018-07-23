NISSAN LEAF rekor kırdı

Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni NISSAN LEAF satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini NISSAN LEAF’ten yana kullandı.
270 KM MENZİL
Çevresel performansı, dinamik dış tasarımı ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken tamamen elektrikli yeni NISSAN LEAF, 40 kw/saatlik bataryasıyla Avrupa’nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz