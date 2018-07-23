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Bugün 15:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:18 TSİ )

Trafikteki araçların yüzde 34’ü tehlikeli

Michelin’in 2004 yılından bu yana geleneksel olarak sürdürdüğü “Lastikte Doğru Hava Basıncı” etkinlikleri, 14. yılında da sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikeler konusunda bilgilendirdi.

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Türkiye genelinde 6 ildeki anlaşmalı BP Akaryakıt İstasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler süresince toplamda 2 binin üzerinde aracın hava basıncı kontrol edildi.

EN YÜKSEK ORAN

Michelin’in uzman ekipleri tarafından kontrol edilen araçların yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava basıncı ile yola çıktığı tespit edildi. Bu rakam son 4 yılın en yüksek oranı olarak raporlara yansıdı.

Bugün 15:16 TSİ - Ekonomi

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