Trafikteki araçların yüzde 34’ü tehlikeli

Türkiye genelinde 6 ildeki anlaşmalı BP Akaryakıt İstasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler süresince toplamda 2 binin üzerinde aracın hava basıncı kontrol edildi.
EN YÜKSEK ORAN
Michelin’in uzman ekipleri tarafından kontrol edilen araçların yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava basıncı ile yola çıktığı tespit edildi. Bu rakam son 4 yılın en yüksek oranı olarak raporlara yansıdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz