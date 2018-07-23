Trafikteki araçların yüzde 34’ü tehlikeli

Türkiye genelinde 6 ildeki anlaşmalı BP Akaryakıt İstasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler süresince toplamda 2 binin üzerinde aracın hava basıncı kontrol edildi.

EN YÜKSEK ORAN

Michelin’in uzman ekipleri tarafından kontrol edilen araçların yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava basıncı ile yola çıktığı tespit edildi. Bu rakam son 4 yılın en yüksek oranı olarak raporlara yansıdı.