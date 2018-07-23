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Bugün 15:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:19 TSİ )

Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks temmuz ayında 73,1 oldu.

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MADDİ DURUM ENDEKSİ 92 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Bugün 15:17 TSİ - Ekonomi

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