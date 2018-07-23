Bugün 15:17 TSİ - Ekonomi

Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks temmuz ayında 73,1 oldu.