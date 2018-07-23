Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu!

MADDİ DURUM ENDEKSİ 92 OLDU
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz