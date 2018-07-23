Akşener'e destek çığ gibi büyüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “bırakıyorum” açıklaması gündemdekini yerini alırken Kocaeli İl ve ilçe teşkilatları Meral Akşener’in sonuna kadar yanında olduklarını mesajını verdi. Akşener’e sahip çıkan teşkilatların tek bir düşüncesi Meral Akşener’in genel başkan olarak devam edeceği yönünde oldu.



DEMOKRASİ DERSİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, “İYİ Parti İzmit İlçe, Emrah Alper Bozatlı, “Biz Meral Hanımın sonuna kadar arkasındayız. Biz Meral Akşener’i bırakmayacağız. Ne olursa olsun liderimizdir. Olağanüstü kongrede tek aday göstereceğiz. Başka bir adayın çıkacağını düşünmüyoruz. Alınan bu karar demokrasi dersidir. Meral Akşener’in genel başkanlığı harici aksi bir durum düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ’NİN BAŞKA BİR GENEL BAŞKANA İHTİYACI YOKTUR

İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı Hilal Altınay, “Genel Başkanımızın arkasındayız. Tek adayımız Meral Akşener’dir. Bu akşamda evin önünde organizasyonumuz olacaktır. İYİ Parti’nin başka bir genel başkana ihtiyacı yoktur. Meral Akşener’in devam etmesi gerektiği yönünde düşünüyorum” dedi.

AKŞENER’İN OLMADIĞI BİR İYİ PARTİ OLMAZ

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Musa Coşkun, “Genel Başkan etik olanı yaptı. Bize de düşen genel başkanın arkasında durmaktır. Meral Hanım çok güzel bir demokrasi örneği verdi. Bence başarılı olan bir durum karşısında bile başarısız diyerek çok büyük bir erdemlik göstermiştir. Biz sayın Akşener’in olmadığı bir İYİ Parti’nin başarılı olacağına inanmıyoruz. O yüzden Meral Hanım’ın sonuna kadar yanındayız” dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEKTİR

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Naci Kara, “Ben tabi ki Meral Hanım’ın iç yapıdaki dinamiklere insanı bir tepki verdiğini düşünüyorum. Meral Hanım’ı dönmesi için zorlayacağız ve kendisi daha güçlü bir şekilde dönecektir” ifadelerinde bulundu.

GERİ DÖNDÜRECEĞİZ

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer, “Meral Hanım’la devam edeceğiz. Meral Hanım’ın bir anlık söylediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendisini geri döndüreceğiz. Meral Hanım bizim genel başkanımızdır. Biz sonuna kadar Akşener’in yanındayız. Bizim tek adayımız olacaktır o da sayın Meral Akşener’dir” şeklinde konuştu.

MERAL HANIMIN LİDERLİĞİ DEVAM EDECEK

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Biz bu konuda tek fikiriz. Hepimiz Meral Hanım’ın yanındayız. Bunun harici bir durum veya söylenti hiç bir şey yoktur. Bu hareket Meral Hanım’ın liderliğinde devam edecektir.” Dedi.

AKŞENER’İN ARKASINDAYIZ

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Uslu, , “Biz başkanımızın arkasındayız. Tüm Türkiye ve Derince olarak destekçisiyiz. Meral Akşener haricinde bir genel başkan düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

BU PARTİ AKŞENER İÇİN KURULDU

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur, “Genel Başkanımız kongre kararı aldı. Bu bir güven tazeleme anlamında değerlendirebilir. Akşener’in aday olacağını düşünüyorum. Delegeler olarak kendisini tekrar aday olarak göstereceğiz. Bu parti Meral Akşener için kuruldu kesinlikte devam etmelidir” dedi.