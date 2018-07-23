Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:46 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:37 TSİ )

Kurucular kurulu üyelerinden Akşener’e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “bırakıyorum” açıklamasının ardından teşkilatlardan Akşener’in bırakmaması yönünde destek artarak devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in  partinin başarısızlığının üstlenerek “bırakıyorum” açıklamasının ardından teşkilatlardan Akşener’in bırakmaması yönünde destek artarak devam ediyor. İlimizden kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, İYİ Parti MDK üyesi Ruhittin Sönmez ve İYİ Parti MDK üyesi Cumali Durmuş, Meral Akşener’in devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

DEMOKRATİK BİR ÇALIŞTAY OLDU

Meral Akşener’in “bırakıyorum” açıklamasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve MDK üyesi Ruhittin Sönmez, “Çalıştay oldukça verimli oldu. Seçim sonuçlarının değerlendirmesi oldukça demokrasi içerisinde geçti. 3 temel konu tartışıldı. Bunlar tartışıldı raporlar sunuldu. Genel Başkanın olduğu toplantıda bu raporları tartıştık. Demokratik bir ortamda tartışıldı. Eleştirilileri olanlar takdiri olanlar oldu” dedi.

KARŞISINA ADAY ÇIKAMAZ           

Konuşmalarına devam eden Sönmez, “Parti içindeki moralin yükseldiği bir çalıştay olmuştu fakat divan kurulunun değişmesini, kurultayın yapılmasını isteyenler oldu. Bu gelişmeler üzerine Meral Hanım seçimlerdeki başarısızlığın sorumlusunu kendisi olarak gösterdi ve bırakma kararını açıkladı. Meral Akşener’in durumuyla ilgili konuşan Sönmez, “İstinasız bende dahil herkes Meral Hanım’ın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Kurultayda karşısına bir aday çıkabileceğini düşünmüyorum. Çıksa da bir destek alamaz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

MERAL HANIM DEVAM ETMELİ

İYİ Parti MDK üyesi Cumali Durmuş ise kısa bir açıklama yaparak “Meral Hanım’ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Meral Akşener’e desteği ile bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise müsait olmadığını ifade ederek görüş bildirmedi.

Bugün 15:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP’de imza sayısı 13 mü 11 mi? mask
CHP’de imza sayısı 13 mü 11 mi?
Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık mask
Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması mask
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması
CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net! mask
CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net!
CHP’den basına YASAK! mask
CHP’den basına YASAK!
Erdoğan'dan Akar ve Tarhan'a suç duyurusu mask
Erdoğan'dan Akar ve Tarhan'a suç duyurusu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL