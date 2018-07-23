Kurucular kurulu üyelerinden Akşener’e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partinin başarısızlığının üstlenerek “bırakıyorum” açıklamasının ardından teşkilatlardan Akşener’in bırakmaması yönünde destek artarak devam ediyor. İlimizden kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, İYİ Parti MDK üyesi Ruhittin Sönmez ve İYİ Parti MDK üyesi Cumali Durmuş, Meral Akşener’in devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

DEMOKRATİK BİR ÇALIŞTAY OLDU

Meral Akşener’in “bırakıyorum” açıklamasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve MDK üyesi Ruhittin Sönmez, “Çalıştay oldukça verimli oldu. Seçim sonuçlarının değerlendirmesi oldukça demokrasi içerisinde geçti. 3 temel konu tartışıldı. Bunlar tartışıldı raporlar sunuldu. Genel Başkanın olduğu toplantıda bu raporları tartıştık. Demokratik bir ortamda tartışıldı. Eleştirilileri olanlar takdiri olanlar oldu” dedi.

KARŞISINA ADAY ÇIKAMAZ

Konuşmalarına devam eden Sönmez, “Parti içindeki moralin yükseldiği bir çalıştay olmuştu fakat divan kurulunun değişmesini, kurultayın yapılmasını isteyenler oldu. Bu gelişmeler üzerine Meral Hanım seçimlerdeki başarısızlığın sorumlusunu kendisi olarak gösterdi ve bırakma kararını açıkladı. Meral Akşener’in durumuyla ilgili konuşan Sönmez, “İstinasız bende dahil herkes Meral Hanım’ın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Kurultayda karşısına bir aday çıkabileceğini düşünmüyorum. Çıksa da bir destek alamaz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

MERAL HANIM DEVAM ETMELİ

İYİ Parti MDK üyesi Cumali Durmuş ise kısa bir açıklama yaparak “Meral Hanım’ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Meral Akşener’e desteği ile bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise müsait olmadığını ifade ederek görüş bildirmedi.