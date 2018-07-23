Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:54 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:57 TSİ )

Sahne Ordulular'ın...

10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ordulular Derneği Mega Show isimli komedi gösterisiyle sahili dolduran vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatırken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu söylediği birbirinden güzel türkülerle müzik ziyafeti verdi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda bu kez sahne Ordulular Derneği’nin idi… Program öncesi Ordulular Derneği, protokolü Ordu’nun yöresel yemekleriyle ağırlarken, program Mega Show isimli komedi gösterisiyle başladı. Mega Show’un gösterisiyle izleyiciler gönüllerince eğlenirken, hazırlanan havai fişek gösterisi Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

yemek-1532350636.jpg?

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ordulular Dernek Başkanı Erkan Güngör, “Bu yıl onuncusu yapılan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Ordu’yu temsil etmenin ve güzel ilimizin kültürünü burada yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu önemli platformda yöresel güzelliklerimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

BİR SEVDADIR ORDU

gosteri-1532350617.jpg?

Ordulular gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek Ordu’nun güzelliklerini anlattı. Karabacak, “Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sizlerle birlikte kültürler arası köprüler kuruyor yeni dostluklar kazanıyor ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler hep birlikte Darıcayız, hep birlikte Türkiye’yiz diyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Ordulular Dernek yönetimi Başkan Karabacak’a günün anısına bir plaket takdim edilirken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu konseriyle gece devam etti.

Bugün 15:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Akşener'in evinin önünde eylem var! mask
Akşener'in evinin önünde eylem var!
Dalgaların arasında kayboldu... mask
Dalgaların arasında kayboldu...
Kurban pazarının açılış tarihi belli oldu mask
Kurban pazarının açılış tarihi belli oldu
KOÜ'den örnek çalışma mask
KOÜ'den örnek çalışma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL