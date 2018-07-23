Sahne Ordulular'ın...

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda bu kez sahne Ordulular Derneği’nin idi… Program öncesi Ordulular Derneği, protokolü Ordu’nun yöresel yemekleriyle ağırlarken, program Mega Show isimli komedi gösterisiyle başladı. Mega Show’un gösterisiyle izleyiciler gönüllerince eğlenirken, hazırlanan havai fişek gösterisi Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ordulular Dernek Başkanı Erkan Güngör, “Bu yıl onuncusu yapılan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Ordu’yu temsil etmenin ve güzel ilimizin kültürünü burada yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu önemli platformda yöresel güzelliklerimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

BİR SEVDADIR ORDU

Ordulular gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek Ordu’nun güzelliklerini anlattı. Karabacak, “Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sizlerle birlikte kültürler arası köprüler kuruyor yeni dostluklar kazanıyor ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler hep birlikte Darıcayız, hep birlikte Türkiye’yiz diyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Ordulular Dernek yönetimi Başkan Karabacak’a günün anısına bir plaket takdim edilirken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu konseriyle gece devam etti.