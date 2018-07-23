Dernek Başkanı Mehmet Çun ve eşi Duriye Egemen Çun da bizzat standın başında bulundu… Stantta eski gazlı lambalar, gaz ocakları, kara lastikler, çarıklar, ağaç terazi v.b. onlarca eser yer aldı. Festivali gezen vatandaşlar, eski zamanlarda kullanılan bu malzemelere büyük ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Mehmet Çun, statlarına gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek, bu standı İzmit Sanat Sokağı’nda da açmak istediklerini söyledi…
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Marmara Orduluların standı çok beğenildi
Marmara Ordulular Derneği, Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği Unutulmuş Değerler Festivali’nde stant açtı…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz