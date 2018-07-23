Marmara Orduluların standı çok beğenildi

Dernek Başkanı Mehmet Çun ve eşi Duriye Egemen Çun da bizzat standın başında bulundu… Stantta eski gazlı lambalar, gaz ocakları, kara lastikler, çarıklar, ağaç terazi v.b. onlarca eser yer aldı. Festivali gezen vatandaşlar, eski zamanlarda kullanılan bu malzemelere büyük ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Mehmet Çun, statlarına gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek, bu standı İzmit Sanat Sokağı’nda da açmak istediklerini söyledi…