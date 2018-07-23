BTP’de Can ile devam

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli il kongresi önceki gün Başiskele Wellborn Otel’de gerçekleşti. Partinin genel başkan yardımcılarından Dr. Harun Kayacı ile ilahiyatçı Sabri Terzi’nin de katılım gösterdiği kongreye partililerin yoğun ilgi göstermeleri dikkat çekti. Kongrede divan başkanlığına Metin Yılmazlar seçildi. Kongre mevcut başkan Muharrem Can tarafından hazırlanan tek liste ile yapıldı.
“MEM ÜLKENİN GELECEĞİDİR”
Kongrenin açılışında konuşan il başkanı Muharrem Can, teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Can, “Bütün ilçelerimizde kongrelerimizi yaptık. Yönetim kurullarımız partimizin tanınması ve yükselmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye’de ekonomik anlamda tek proje sahibi parti BTP’dir. Orta koyduğumuz Milli Ekonomi Modeli (MEM) ülkemizin geleceğidir” diye konuştu.
“YURTTA SULH CİHANDA SULH”
İl başkanı Muharrem Can’ın ardından konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı ise hükümete yönelik uyarılarda bulundu. “Dış politikada kendi senaryonuzun oyuncusu olabilmeniz için caydırıcı güç unsurlarına sahip olmanız gerekir” diyen Kayacı, “Prof. Dr. Haydar Baş, caydırıcı gücü bıçağa benzetir. ‘Bıçak katilin elinde cinayet unsuru, annenin elinde mutfakta yardımcı, cerrahın elinde ise hayat kurtarır’ der. Bıçak yön veren irade ABD olursa bugünü yaşarız ve dünya yaşanılmaz olur. Onu kullanan diğer irade dış politikada “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibini benimser ve Milli Ekonomi Modeli'yle desteklenirse o zaman dünya cennete dönüşür” dedi.
“İŞİ EHLİNE VERİN”
Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) barışın ve kapitalizmle savaşın sembolü olduğunu dile getiren Kayacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “MEM, ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle buluşursa, ancak o zaman dünya devletlerinin kültür ve medeniyetlerinin farklılığı, dostlukların zenginliğine dönüşebilir. Bunu gerçekleştirmek milletin iradesine kalmıştır. Türk milletinin yapacağı tek şey işi ehline vermektir.” Kongrede ilahiyatçı Sabri Terzi’nin selamlama konuşmasının ardından oy kullanma işlemi gerçekleşti. 75 delegenin 40’ının oy kullandığı seçimde Muharrem Can yeniden il başkanı seçildi.
YÖNETİM KURULU
Muharrem CAN
Ali Osman ÇAKAR
Semih ÜSTÜNER
İrfan BARUTÇU
Aytekin ŞEN
Mehmet ÖZKARAASLAN
Mensur YILDIRIM
Fahrettin AYDIN
DİSİPLİN KURULU
Osman AKTÜRE
Hüseyin ÜNAL
Ahmet AKGÜNEŞ
ÜST KURUL DELEGELERİ
Muharrem CAN
Cahit BARUTÇU
Semih ÜSTÜNER
Aytekin ŞEN
Abdullah ERDEM
Mehmet ÖZKARAASLAN
Mensur YILDIRIM
Fatma BARUTÇU
Elif CAN
Recep ŞAHİN
Yılmaz COŞĞUN
Fatma ŞAHİN
İbrahim ULUMAN
Mücella BOSTAN
Hava ULUMAN
Şaban ÖRÇEN
Zeynep ÖRÇEN
Adem BULUT
Dursun AKSU
Sefer SAĞLAM
Gökan AĞAÇDİKEN
Semiha AĞAÇDİKEN
Yaşar YILMAZ
Volkan YILMAZ
Nebahat ŞEN
Metin YILMAZLAR
Ümit AYBAR
Tarık YILMAZLAR
Orkan ÇELİK
Mustafa GENÇASLAN
Bedianur CAN
Ali Osman ÇAKAR
Lütfi SEVER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz