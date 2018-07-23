BTP’de Can ile devam

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli il kongresi önceki gün Başiskele Wellborn Otel’de gerçekleşti. Partinin genel başkan yardımcılarından Dr. Harun Kayacı ile ilahiyatçı Sabri Terzi’nin de katılım gösterdiği kongreye partililerin yoğun ilgi göstermeleri dikkat çekti. Kongrede divan başkanlığına Metin Yılmazlar seçildi. Kongre mevcut başkan Muharrem Can tarafından hazırlanan tek liste ile yapıldı.

“MEM ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

Kongrenin açılışında konuşan il başkanı Muharrem Can, teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Can, “Bütün ilçelerimizde kongrelerimizi yaptık. Yönetim kurullarımız partimizin tanınması ve yükselmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye’de ekonomik anlamda tek proje sahibi parti BTP’dir. Orta koyduğumuz Milli Ekonomi Modeli (MEM) ülkemizin geleceğidir” diye konuştu.

“YURTTA SULH CİHANDA SULH”

İl başkanı Muharrem Can’ın ardından konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kayacı ise hükümete yönelik uyarılarda bulundu. “Dış politikada kendi senaryonuzun oyuncusu olabilmeniz için caydırıcı güç unsurlarına sahip olmanız gerekir” diyen Kayacı, “Prof. Dr. Haydar Baş, caydırıcı gücü bıçağa benzetir. ‘Bıçak katilin elinde cinayet unsuru, annenin elinde mutfakta yardımcı, cerrahın elinde ise hayat kurtarır’ der. Bıçak yön veren irade ABD olursa bugünü yaşarız ve dünya yaşanılmaz olur. Onu kullanan diğer irade dış politikada “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibini benimser ve Milli Ekonomi Modeli'yle desteklenirse o zaman dünya cennete dönüşür” dedi.

“İŞİ EHLİNE VERİN”

Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) barışın ve kapitalizmle savaşın sembolü olduğunu dile getiren Kayacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “MEM, ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle buluşursa, ancak o zaman dünya devletlerinin kültür ve medeniyetlerinin farklılığı, dostlukların zenginliğine dönüşebilir. Bunu gerçekleştirmek milletin iradesine kalmıştır. Türk milletinin yapacağı tek şey işi ehline vermektir.” Kongrede ilahiyatçı Sabri Terzi’nin selamlama konuşmasının ardından oy kullanma işlemi gerçekleşti. 75 delegenin 40’ının oy kullandığı seçimde Muharrem Can yeniden il başkanı seçildi.

YÖNETİM KURULU

Muharrem CAN

Ali Osman ÇAKAR

Semih ÜSTÜNER

İrfan BARUTÇU

Aytekin ŞEN

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fahrettin AYDIN

DİSİPLİN KURULU

Osman AKTÜRE

Hüseyin ÜNAL

Ahmet AKGÜNEŞ

ÜST KURUL DELEGELERİ

Muharrem CAN

Cahit BARUTÇU

Semih ÜSTÜNER

Aytekin ŞEN

Abdullah ERDEM

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fatma BARUTÇU

Elif CAN

Recep ŞAHİN

Yılmaz COŞĞUN

Fatma ŞAHİN

İbrahim ULUMAN

Mücella BOSTAN

Hava ULUMAN

Şaban ÖRÇEN

Zeynep ÖRÇEN

Adem BULUT

Dursun AKSU

Sefer SAĞLAM

Gökan AĞAÇDİKEN

Semiha AĞAÇDİKEN

Yaşar YILMAZ

Volkan YILMAZ

Nebahat ŞEN

Metin YILMAZLAR

Ümit AYBAR

Tarık YILMAZLAR

Orkan ÇELİK

Mustafa GENÇASLAN

Bedianur CAN

Ali Osman ÇAKAR

Lütfi SEVER