İcra kurulu üyeleri ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da katıldığı toplantıda seçim sonrasında gelinen nokta ve gündemdeki konular değerlendirildi. Öte yandan yeni dönem için yapılacak çalışmalar ile etkinliklerin planlaması da yapıldı.
Bugün 16:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
AKP Körfez yönetimi gündemi değerlendirdi
AKP Körfez İlçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde ilçe başkanı Şener Söğüt başkanlığında bir araya geldi.
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Bugün 16:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz