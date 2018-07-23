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AKP Körfez yönetimi gündemi değerlendirdi

AKP Körfez İlçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde ilçe başkanı Şener Söğüt başkanlığında bir araya geldi.

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İcra kurulu üyeleri ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da katıldığı toplantıda seçim sonrasında gelinen nokta ve gündemdeki konular değerlendirildi. Öte yandan yeni dönem için yapılacak çalışmalar ile etkinliklerin planlaması da yapıldı.

Bugün 16:00 TSİ - Siyaset

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