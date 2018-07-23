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Eski rektör Görgün’e ödül

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda Gebze Teknik Üniversitesi eski Rektörü Haluk Görgün, 2018 yılı ‘ÜniAr Üstün Performans Onur Ödülüne’ layık görüldü.

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Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla hazırlanan 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması tamamlandı. Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla hazırlanan araştırmada üniversiteler 6 ana başlıkta incelendi ve bu yıl ilk kez Türkiye'nin üstün performans gösteren rektörleri de sıralandı.

6 ANA BAŞLIKTA İNCELENDİ

109'u devlet ve 63'ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 172 üniversitedeki 26 bin 513 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan ve Türkiye yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı araştırması olan raporda, üniversitelerin eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişisel gelişim ve kariyer destekleri 6 ana başlıkta incelendi. 26 Bin öğrenci değerlendirmesine göre ‘2018 Yılı ÜniAr Üstün Performans Onur Ödülüne’ Gebze Teknik Üniversitesi eski Rektörü Haluk Görgün layık görüldü.

Bugün 16:05 TSİ - Eğitim

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