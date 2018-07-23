İzmit Masters gururumuz oldu!

Gururumuz kızlarımız yarı finalde Ankara Başkent’i 2-1 yendi ve önceki gün şampiyonluk maçına çıktı. Temsilcimizin rakibi geçen yıl 2. Lig’de mücadele eden Marmaris takımının kadrosundan oluşan Marmaris Master takımıydı. Rakibi ile başabaş mücadele eden İzmit Masters maçı kaybetse de mücadelesi de Muğla’da ayaktaalkışlandı. Muğla Tuna Otel’deki dev organizasyon önceki akşam erkeklerde oynanan olan final maçı ile sona erdi.

DEĞERLİ OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ

Takım kaptanlarından aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Belma Ulusoy Çağlar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Türkiye Voleybol Federasyonu bu organizasyonu 4. kez düzenliyor. 4 takımla Kocaeli olarak Muğla’daki organizasyona katıldık. Küçük sorunlar olsa da etkinlik ve ortam çok genel anlamda memnuniyet verici. Burada bizlere değer verildiği için kendimizi özel hissediyoruz. 31 yaş kadınlarda final görmek önemli bir iş olsa gerek. Tüm arkadaşlarımın ellerine yüreklerine sağlık.

HIZIR REİS KULÜBÜ’NÜ KURDUK

Kocaeli’de de böylesi bir veteranlar ligi oluşturulabilir. Çünkü havuzumuz geniş. Bu yıl bizim ile gelen bir arkadaşımız “Böyle bir takımınızın olduğunu bilseydim daha önce gelirdim” dedi. İnanın böylesi örneklere sahip birçok eski voleybolcu arkadaşımız var. Önümüzdeki yıl daha sıkı bir şekilde şampiyonaya hazırlanacağız. Umarım sponsor da bulabiliriz. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Hızır Reis olarak bir kulüp kurduk. Spordan, voleyboldan kopmamalıyız. Buradaki voleybolcu öğrencilerim için de güzel bir rol model olduğumu düşünüyorum.