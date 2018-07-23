Körfez’de U-12 resitali 1 Ağustos’ta başlıyor

Kocaelispor başta olmak üzere Kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyon Spor Danışmanı Metin Özkan’ın koordinesinde gerçekleşecek.

GEÇEN YIL 41 FK ŞAMPİYON OLDU

26 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Alpaslan Türkeş Stadı yanında bulunan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde kura çekimi gerçekleşecek. 2007-2008 doğumlu futbolcuların yer alacağı dev organizasyon 24 takımdan oluşacak. Şu ana kadar 22 takım netleşti. 10’a kulüp de turnuvaya katılmak için müracaat etti. Geçen yıl turnuvada şampiyonluğu 41 Futbol Kulübü elde etmişti.

KATILACAK KULÜPLER

Kocaelispor

Körfez GB

41 Futbol Kulübü

Derince Birlik

Hisareynspor

Kocaeli Güneş

Yeni Kocaelispor

Kocaeli Yenişehir

Yahyakaptan

İlimtepe FK

İlimtepe GB

Gölcük Şirinköy

1937 Seka

Darıca Gençlerbirliği

Gölcükspor

Gölcük Karadeniz spor

Çayırtepe Gençlik

İzmit Gençlerbirliği

Engin Öztonga futbol akademisi

Trabzon Futbol Okulu

Körfez Atılım spor

İhsaniyespor