Körfez’de U-12 resitali 1 Ağustos’ta başlıyor

Kocaelispor başta olmak üzere Kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyon Spor Danışmanı Metin Özkan’ın koordinesinde gerçekleşecek.
GEÇEN YIL 41 FK ŞAMPİYON OLDU
26 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Alpaslan Türkeş Stadı yanında bulunan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde kura çekimi gerçekleşecek. 2007-2008 doğumlu futbolcuların yer alacağı dev organizasyon 24 takımdan oluşacak. Şu ana kadar 22 takım netleşti. 10’a kulüp de turnuvaya katılmak için müracaat etti. Geçen yıl turnuvada şampiyonluğu 41 Futbol Kulübü elde etmişti.
KATILACAK KULÜPLER
Kocaelispor
Körfez GB
41 Futbol Kulübü
Derince Birlik
Hisareynspor
Kocaeli Güneş
Yeni Kocaelispor
Kocaeli Yenişehir
Yahyakaptan
İlimtepe FK
İlimtepe GB
Gölcük Şirinköy
1937 Seka
Darıca Gençlerbirliği
Gölcükspor
Gölcük Karadeniz spor
Çayırtepe Gençlik
İzmit Gençlerbirliği
Engin Öztonga futbol akademisi
Trabzon Futbol Okulu
Körfez Atılım spor
İhsaniyespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz