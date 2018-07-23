Gölcük İhsaniye’de oynanan ve centilmence geçen maçı Harbiş 5-1’lik skorla kazandı. İki takım da hazırlık maçında eksikliklerini görmüş oldu.
Bugün 16:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:11 TSİ )
Harbiş hazırlık maçında galip “5-1”
Alt yapısı ile dikkat çeken iki kulüp Kocaeli Harbişspor ile İhsaniyespor U-15 takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:10 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz