3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor’un maçlarını yaptığı Şirinköy Stadı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı olan statta son olarak çim zeminin yanındaki alan onarıldı. Yeni sezona her anlamda yetişecek olan statta görevli personel günün 9 saati özverili bir şekilde çalışıyor.
Bugün 16:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
Şirinköy Stadı yenileniyor
3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor’un maçlarını yaptığı Şirinköy Stadı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor.
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Bugün 16:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz