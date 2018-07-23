Şirinköy Stadı yenileniyor

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor’un maçlarını yaptığı Şirinköy Stadı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı olan statta son olarak çim zeminin yanındaki alan onarıldı. Yeni sezona her anlamda yetişecek olan statta görevli personel günün 9 saati özverili bir şekilde çalışıyor.