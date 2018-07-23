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AKP Derince’den seçim teşekkürü

AKP Derince İlçe Başkanlığı, Yelken Kafe’de düzenlediği teşekkür programında Çenedağ, Çınarlı, Deniz ve Fatih mahallelerinin teşkilat mensuplarını ağırladı.

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AKP Derince İlçe Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde görev alan Çenedağ, Çınarlı, Deniz ve Fatih mahallelerinin teşkilat mensuplarını ağırladı. Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda düzenlenen programa AKP MKYK Üyesi Zeki Aygün, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle teşkilatları katıldı.

ERDOĞAN’A GÜÇLÜ DESTEK

Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İbrahim Şirin, “Dünya liderimiz Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Derince olarak güçlü bir destek verdik. Halkımızın teveccühü ve en önemlisi Allah’ın takdiri ile güzel sonuçlar elde ettik. Bu noktada çalışmalarımıza ara vermeden hep birlikte yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

PROJELERİN TANITIMI

İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz’ın ardından konuklara hitap eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Her zaman söylediğimiz gibi tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Bizler hep birlikte çalışmalarımızın karşılığını aziz milletimizin takdiri ile seçimlerden başarıyla çıkarak aldık. İnşallah 2019’daki yerel seçimlere kadar da tüm projelerimizi tamamlayarak vermiş olduğumuz vaatlerimizi yerine getireceğiz. Allah’ın izniyle projelerimizin tanıtımını hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Bulut’un ardından AKP MKYK Üyesi Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Derince İlçe Teşkilatı’na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bugün 16:34 TSİ - Gündem

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