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Cankurtaranlar 279 kişi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaranları boğulma vakalarına karşı Kocaeli sahillerinde nöbetlerini sürdürüyor. Cankurtaranlar 279 boğulma vakasına müdahale etti.

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde görev alan cankurtaranlar, sahillerdeki bu vakalara anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor.   Cankurtaranlar geçtiğimiz hafta içerisinde yüzlerce kişiyi boğulmaktan kurtardı. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları uyarıp kıyılara yönlendiriyorlar. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde cankurtaranlar 10 sahil bölgesinde yaşanan 279 boğulma vakasına müdahale ettiler.

279 KİŞİ KURTARILDI

Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 87, Kerpe 8, Kumcağız bölgesinde 141, Miço bölgesinde 23, Sarısu bölgesinde 2, Seyrek bölgesinde 1, Bağırganlı bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 9 ve Bayramoğlu plajında 6 kişiyi kurtardılar. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 127 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.  

10 CANKURTARAN BÖLGESİ

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.

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