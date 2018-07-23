KO-MEK’ten işaret dili eğitimi

Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katılıyor. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip olacak. Örneğin işaret dili bilen bir doktor, işitme engelli hastası ile birebir iletişim kurma şansına sahip olacak.

5 BİN KELİME İLE YOLA ÇIKTILAR

Eğitim, alfabe ve kelime bilgisi ile başladı. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başladı. Eğitim içinde ayrıca aile ve çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler, mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor. Öte yandan hastane personeli, eğitim kapsamında, öğrendikleri bilgilerden ara sınava alındı. Kutu içindeki kâğıtları çeken kursiyerler burada yazan kelimeleri işaret diliyle anlattı. Sınavda başarılı olan personele KO-MEK katılım belgesi verilecek.