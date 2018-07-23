Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:37 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:39 TSİ )

KO-MEK’ten işaret dili eğitimi

KO-MEK, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katılıyor. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip olacak. Örneğin işaret dili bilen bir doktor, işitme engelli hastası ile birebir iletişim kurma şansına sahip olacak.

5 BİN KELİME İLE YOLA ÇIKTILAR

Eğitim, alfabe ve kelime bilgisi ile başladı. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başladı. Eğitim içinde ayrıca aile ve çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler, mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor. Öte yandan hastane personeli, eğitim kapsamında, öğrendikleri bilgilerden ara sınava alındı. Kutu içindeki kâğıtları çeken kursiyerler burada yazan kelimeleri işaret diliyle anlattı. Sınavda başarılı olan personele KO-MEK katılım belgesi verilecek.

Bugün 16:37 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bilnet Kocaeli faaliyete geçti mask
Bilnet Kocaeli faaliyete geçti
Eski rektör Görgün’e ödül mask
Eski rektör Görgün’e ödül
1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü mask
1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü
İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi mask
İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi
Okullar ne zaman açılacak? mask
Okullar ne zaman açılacak?
Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor mask
Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL