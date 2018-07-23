KOÜ Tıp Fakültesi, dünyanın en iyileri arasında

Konuyla ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, University Ranking by Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarının düzenlediği sıralamaların Türkiye’de ODTÜ Enformatik Endüstrisi bünyesinde yapıldığını, üniversitelerin 61 farklı alana göre listelendiğini ve değerlendirildiğini açıkladı. Değerlendirmedeki en önemli maddelerden birinin o alanda yayınlanan makale yoğunluğu ve dünya çapında kabul edilebilir dergilerde makalelerin yayınlanmasının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zafer Utkan, makalelerin bu tip listelemelerde üniversite birimlerinin ve fakültelerinin öne çıkmasını kolaylaştırdığını belirtti. Utkan, “Listede yer alan 1000 Tıp Fakültesi içerisinde ülkemize ait 27 tane Tıp Fakültesi yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi de bunlardan bir tanesidir. Fakültemizin ilk 1000’in içerisine girmesi ülkemizdeki Tıp Fakültesi sayılarını da hesap ettiğimizde, oldukça önemli bir başarıdır.” dedi.

Çeyrek Asırlık Tecrübe

Kocaeli Üniversitesi’nin genç, dinamik ve çeyrek asırlık bir üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Utkan, “Aslında bu tip listelemeler Tıp Fakültesinin ya da birimlerimizin bu konudaki başarıları anlamını da taşımakta. Özellikle araştırma konusunda ve o araştırmaların makale haline gelmesi, saygınlığı yüksek dergilerde yayınlanıp okunması, atıfta bulunulması onurlandırıcı bir şey. Bünyesinde aidiyet duygusu yüksek olan öğretim üyelerinin mevcut olması, öğretim üyesi hareketliliğinin daha az olduğu yani birçok öğretim üyesinin kalıcı olduğu bir fakültedeyiz. Öğretim üyelerimizin talep ettikleri laboratuvar ve çalışma merkezlerini, yönetimlerimizin büyük bir hevesle ve cesaretle kurma çabası içinde olmaları bu başarıda büyük bir etmen. Bu başarıyı, araştırmaları yapan öğretim üyelerinin hala heyecanının devam ediyor olmasına bağlıyorum.” şeklinde konuştu. Yakaladıkları başarıyı daha da yukarı çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Zafer Utkan, “Listedeki puanımızı artırmak için Tıp Fakültesinde; Temel Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Dahili Bilimlerin hemen her alanında bu listede yer almamızı sağlayan yayınların, impakt faktörü daha yüksek yayınlarda yer alması için çaba sarf ediyor olacağız. Bu makalelerin temelini oluşturan deneysel ve klinik araştırmaların yapılmasını kolaylaştırıcı merkezlerinde açılması ve başta ekonomik olarak birçok yönden desteklenmesi içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.