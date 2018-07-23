Kırşehirliler, piknikte buluştu

Her yıl geleneksel olarak bir araya gelen Kocaeli Kırşehirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, önceki günlerde piknik programı düzenledi. 'Birlik ve Beraberlik' adı altında gerçekleşen etkinliğe, Kocaeli Öğrenim Gençliği'ne Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik MHP ilçe Başkanı Yüksel Cebe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, iş adamları, sanayiciler ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Program, yanan mangalların eşliğinde gün boyu hoş sohbet ile devam etti.