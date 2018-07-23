Her yıl geleneksel olarak bir araya gelen Kocaeli Kırşehirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, önceki günlerde piknik programı düzenledi. 'Birlik ve Beraberlik' adı altında gerçekleşen etkinliğe, Kocaeli Öğrenim Gençliği'ne Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik MHP ilçe Başkanı Yüksel Cebe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, iş adamları, sanayiciler ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Program, yanan mangalların eşliğinde gün boyu hoş sohbet ile devam etti.
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Kırşehirliler, piknikte buluştu
Kocaeli Kırşehirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geride bıraktığımız hafta sonu üyeleriyle ‘'Birlik ve Beraberlik' pikniğinde buluştu. Düzenlenen etkinliğe katılım bir hayli yoğun oldu.
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Bugün 17:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz