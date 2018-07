Down Sendromlu gençler Özserbesler’de işe başladı

Kuruluş amaçları Gölcük’te ikamet eden Down Sendromlu bireyleri topluma kazandırmak ve istihdam sağlamak olan +1 Fark İle Gölcük Down Sendromlular Derneği, bir yıldır Gölcük Down Cafe’de hayata kazandırılmaları için çalıştığı öğrencilerini kafenin dışında farklı bir iş yerinde çalıştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyor. +1 Fark İle Gölcük Down Sendromlular Derneği’ne bağlı iki öğrenci Gölcük Down Cafe’de kazandıkları deneyim ile birlikte Gölcük’ün tanınmış esnaflarından Yavuz Serbes’in işletmeciliğini yaptığı Özserbesler Pastanesi’nde çalışmaya başladı.

“ÖRNEK OLMAK İSTEDİK”

Özserbesler Pastanesi’nin işletmecisi Yavuz Serbes pazartesi gününden itibaren iş imkanı sağlayacağı Down Sendromlu bireyler hakkında düşüncelerini dile getirdi. Serbes, “ Bizim amacımızı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu öğrencilerimize istihdam sağlamaktı. Down Sendomlu bireyleri hayata kazandırmak adına böyle bir karar verdik. Biz bir adım attık ve örnek olmakistedik. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızda bizi örnek alarak bu çocuklarımızın ellerinden tutarlar ve hayata kazandırırlar” dedi.