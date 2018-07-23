Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:17 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 17:18 TSİ )

Down Sendromlu gençler Özserbesler’de işe başladı

Gölcük’ün tanınmış esnaflarından Yavuz Serbes’in örnek bir davranış sergileyerek, Gölcük Down Sendromlular Derneği’ne bağlı iki öğrenciyi işletmeciliğini yaptığı Özserbesler Pastanesi’nde işe aldı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kuruluş amaçları Gölcük’te ikamet eden Down Sendromlu bireyleri topluma kazandırmak ve istihdam sağlamak olan +1 Fark İle Gölcük Down Sendromlular Derneği, bir yıldır Gölcük Down Cafe’de hayata kazandırılmaları için çalıştığı öğrencilerini kafenin dışında farklı bir iş yerinde çalıştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyor. +1 Fark İle Gölcük Down Sendromlular Derneği’ne bağlı iki öğrenci Gölcük Down Cafe’de kazandıkları deneyim ile birlikte Gölcük’ün tanınmış esnaflarından Yavuz Serbes’in işletmeciliğini yaptığı Özserbesler Pastanesi’nde çalışmaya başladı.

“ÖRNEK OLMAK İSTEDİK”

Özserbesler Pastanesi’nin işletmecisi Yavuz Serbes pazartesi gününden itibaren iş imkanı sağlayacağı Down Sendromlu bireyler hakkında düşüncelerini dile getirdi. Serbes, “ Bizim amacımızı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu öğrencilerimize istihdam sağlamaktı. Down Sendomlu bireyleri hayata kazandırmak adına böyle bir karar verdik. Biz bir adım attık ve örnek olmakistedik. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızda bizi örnek alarak bu çocuklarımızın ellerinden tutarlar ve hayata kazandırırlar” dedi.

Bugün 17:17 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
O saatlerde yağmur geliyor! mask
O saatlerde yağmur geliyor!
Sahne Ordulular'ın... mask
Sahne Ordulular'ın...
Serdar Ortaç İzmit'e geliyor mask
Serdar Ortaç İzmit'e geliyor
Gökçenur ile Osman bir ömür mutluluğa 'evet' dedi mask
Gökçenur ile Osman bir ömür mutluluğa 'evet' dedi
İzmit’te Ferhat Göçer rüzgarı esti mask
İzmit’te Ferhat Göçer rüzgarı esti
Ferhat Göçer İzmit'te konser verecek mask
Ferhat Göçer İzmit'te konser verecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL