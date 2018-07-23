Esra’ya sürpriz doğum günü

Asistanlığını yapmış olduğu Esra Dağdelen ve Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve El Sanatları Bölümü Başkanı Nermin Demirkol, Esra hanım için özel bir doğum günü etkinliği tertipledi. Düzenlenen doğum günü etkinliği için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Esra hanıma, yanında yer alanlar ' İyi ki doğdun Esra' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Esra Yüksektepe, kendisi için hazırlanan bu özel kutlama için çok mutlu olduğunu dile getirerek, bu özel ve güzel günde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.