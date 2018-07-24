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Serdar Kaman, Akşener'in evinin önünde nöbet tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından 24 İl Başkanı Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde devam eden nöbete katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından 24 İl Başkanı Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde devam eden nöbete katıldı. Aralarında İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman'ın da bulunduğu grup ortak bir basın açıklaması yaparak "Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır.  O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık" ifadelerini kullandı. Kaman ise ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından nöbet fotoğrafını "Liderimiz Sayın Meral Akşener'in Istanbulda ki evinin önünde Türkiyenin değişik illerinden gelen il ve ilçe başkanı arkadaşlarımızla birlikte 'Geri dön çağrısı' yaparken" notuyla paylaştı.

Bugün 08:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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