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Bugün 09:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:18 TSİ )

Vergi borcu olanlar acele edin!

Vergi borcu olanların aftan yararlanmak için acele etmeleri istendi.

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İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vergi borçlarının yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için tanınan sürenin 31 Temmuz’da sona ereceği hatırlatıldı.

31 MART ÖNCESİ BORÇLAR

Belediyenin Gelir Birimi’nden yapılan uyarıda, Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanunun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil Bedeli, İşgal Harçları, Zemin Tahrip Bedelleri, Eğlence Vergisi ile Kira Bedellerini kapsadığı hatırlatılarak “kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz Salı gününe kadar Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazılı olarak ya da belediyemizin resmi internet sitesi www.izmit.bel.tr adresinden müracaat etmeleri gerekiyor.

TAKSİTLER HALİNDE

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 01 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir.

EMLEK BİLDİRİMİ

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici 16.maddeye göre İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları kayıt altına almayı amaçlamaktadır.31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden kayıt bedeli alınacaktır. Yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın Gelir Birimi Emlak servisine başvurarak emlak vergisi bildiriminde bulunmaları gerekmektedir” denildi.

Bugün 09:11 TSİ - Ekonomi

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