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Ön kayıt yaptırmayan kurbanlık satamayacak!

İzmit Belediyesi, modern kurban pazarında satış yapmak isteyenlerin kayıtlarını almaya başlıyor.

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Büyük ve küçükbaş kurbanlık satışı yapmak isteyenlerin başvurularını 25-26 Temmuz tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiği açıklandı. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada” 25-26 Temmuz tarihleri arasında ön kayıt yaptırmayanlar modern hayvan pazarında satış yapamayacaklar. Yurdun dört bir yanından yapılacak ön başvurular sonunda kura ile satış yerlerinin belirleneceğini söyleyen yetkililer “ Türkiye’nin en modern hayvan pazarında kurbanlı satmak isteyenler Çarşamba ve Perşembe günleri ön kayıt yaptırmak zorunda. Ön kayıt yaptırmayanlar modern hayvan pazarında kurbanlık satışı yapamayacaklar” dediler.

KAPASİTE 2 KATINA ÇIKARTILIYOR

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Solaklar yolu üzerindeki yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor. Kurban bayramlarında kapasitesi 2 katına çıkartılan pazar alanında normal zamanlarda 1500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan barındırılabiliyor. Modern hayvan pazarında hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, giriş ve çıkışta araçları tamamen dezenfekte eden dezenfekte tünelleri, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanallar yer alıyor.

Bugün 09:14 TSİ - Gündem

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