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Bugün 09:27 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:35 TSİ )

Para basan meslekler! Ayda 500 bin lira kazandırıyor...

2 milyonu aşkın lise mezunu üniversite sınavına girdi, sıra tercih yapmaya geldi. Üniversite tercihlerini yapacak gençleri, meslek seçimi telaşı sardı. Sevdiği işi yapıp çok para kazanmak gençlerin öncelikleri arasında yer alıyor.

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2 milyonu aşkın lise mezunu üniversite sınavına girdi, sıra tercih yapmaya geldi. Üniversite tercihlerini yapacak gençleri, meslek seçimi telaşı sardı. Sevdiği işi yapıp çok para kazanmak gençlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında en çok para kazandıran mesleklerin başında ise tıbbi danışmanlık geliyor. İkinci en çok kazandıran meslek ise aktüerya. Yılda yaklaşık 480 bin dolar kazandıran bu meslekte çalışanlar, sigorta sektöründe şirketlerin riskleri belirlemesine yardımcı oluyor.

DÜNYADA 400 BİN KAZANDIRAN MESLEK ÜLKEMİZDE 300 BİN LİRAYA KADAR DÜŞÜYOR

Ülkemize bakıldığında kurumların mali yönetimlerini üstlenen yöneticiler yıllık 320 bin lira kazanabiliyor. Bankalarda baş yatırım görevlisi olmak da kazançlı. Yılda ortalama 420 bin dolar kazanıyorlar. Türkiye`de ise maaşlar 500 bin liraya kadar çıkıyor. Teknoloji sorumluları da dünyada yılda 400 bin doları aşkın gelir sağlarken, bu rakam ülkemizde 300 bin lira.

PİLOT MAAŞI 25 BİN LİRA

Pilotlara oldukça yüksek maaş veriliyor. Mesai yapanlar ücretini katlayabiliyor. Yine pilotun elde ettiği kazanç havada kaldığı süre, sefer yaptığı rota gibi durumlara göre değişiklik gösteriyor. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, pilotların yaklaşık 25 bin liradan işe başladıklarını söylüyor.

TIBBİ DANIŞMAN 500 BİN DOLAR

Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bu tıp uzmanlarından biri her yıl 500 bin dolardan fazla kazanabilir. Türkiye`de medikal direktör maaşı 350 bin lirayı buluyor. Kaynak: Takvim

Bugün 09:27 TSİ - Ekonomi

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