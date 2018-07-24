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İki yeni başkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığının kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Bugünkü sayıda yayımlanan 13 numaralı kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Başkanlık; kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kuruluşlarının da görüşlerini almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengelerini oluşturacak. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izleyecek, gerektiğinde usule uygun olarak değişiklik yapacak veya teklifte bulunacak.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 9 hizmet biriminden oluşacak

Başkanlık, iktisadi ve sosyal alanda konjoktürel gelişmeleri izleyip, değerlendirecek ve rapor haline getirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Kamu yatırımlarına ilişkin araştırmalar yaparak kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin gelişimine destek verecek ve projeleri analiz edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirecek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz edecek. Başkanlık, Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modelleme ve Konjoktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü olmak üzere 9 hizmet biriminden oluşacak.

İletişim Başkanlığı

14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri şöyle sıralandı: "Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak. Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak. Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak. Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek. Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek." Başkanlık, Kamu Diplomasi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği 8 hizmet biriminden oluşacak.

Bugün 09:35 TSİ - Siyaset

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