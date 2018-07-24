Kartepeli meclis üyesi Mehmet Kılıç, kalp krizi geçirdi

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Geçtiğimiz hafta oğullarını evlendirerek mutluluklarını pekiştiren Nebahat-Mehmet Kılıç çifti, bu hafta Mehmet Kılıç’ın kalp krizi geçirmesiyle sarsıldı. Derbent'teki evinde kalp krizi geçiren Mehmet Kılıç’a ilk müdahaleyi doktor komşuları gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorları Kılıç’ın durumunun stabil olduğunu belirtti. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Kılıç’ı sevenleri yalnız bırakmadı.