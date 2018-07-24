Geçtiğimiz hafta oğullarını evlendirerek mutluluklarını pekiştiren Nebahat-Mehmet Kılıç çifti, bu hafta Mehmet Kılıç’ın kalp krizi geçirmesiyle sarsıldı. Derbent'teki evinde kalp krizi geçiren Mehmet Kılıç’a ilk müdahaleyi doktor komşuları gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorları Kılıç’ın durumunun stabil olduğunu belirtti. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Kılıç’ı sevenleri yalnız bırakmadı.
Bugün 09:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:47 TSİ )
Kartepeli meclis üyesi Mehmet Kılıç, kalp krizi geçirdi
Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Nebahat Kılıç’ın eşi Derbent´in tanınan simalarından Mehmet Kılıç, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:42 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz