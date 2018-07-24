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AKP'nin il başkanı: Abdullah Eryarsoy

AKP'de il başkanı Şemsettin Ceyhan’ın yerine vekaleten atanan Abdullah Eryarsoy'a başkanlık görevi tebliğ edildi.

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AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın görevinden istifa edip milletvekili aday adayı olması sonrasında yerine vekaleten il yöneticisi Abdullah Eryarsoy getirilmişti. Görevini vekaletle yürüten Abdullah Eryarsoy asaleten de atandı. Dün genel merkezden aranan Eryarsoy bugün için Ankara’ya çağrıldı. Sabah saatlerinde yola çıkan Eryarsoy, ilerleyen saatlerde atama belgesini alıp ilimize dönecek.

ABDULLAH ERYARSOY KİMDİR?

1976 yılında Mardin’de doğdu. 1981 yılında Kocaeli’ye yerleşti. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 15 yıldır İzmit’te avukatlık yapıyor. 2012 kongresi ile il yönetimine girdi. 3 dönem il başkan yardımcılığı ve il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası.

Bugün 09:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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