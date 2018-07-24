Kocaelispor'un eski futbolcusu vefat etti

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un eski futbolcularından, Seka Genel Müdürlüğü Personel Dairesi geçmiş dönem başkanlarından Nejdet Yavaş (67) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (24 Temmuz 2018) öğle namazını mütekaip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.