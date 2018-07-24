Kocaelispor’un eski futbolcularından, Seka Genel Müdürlüğü Personel Dairesi geçmiş dönem başkanlarından Nejdet Yavaş (67) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (24 Temmuz 2018) öğle namazını mütekaip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Kocaelispor'un eski futbolcusu vefat etti
Kocaelispor'un eski futbolcularından Nejdet Yavaş, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz