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Bugün 10:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:36 TSİ )

Son 24 saatte 43 bin şimşek çaktı!

Meteoroloji'den sabah saatlerinde gelen açıklamaya göre, bugün 06.00-18.00 saatleri arasında Kocaeli genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu. Yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, Kocaeli'nin birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Kocaeli'de birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Bugün akşam saatlerinden itibaren Kocaeli'de yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte çakan şimşek, düşen yıldırımlar Avrupa yakasında ve Avcılar'da geceyi gündüze çevirdi. Bazı bölgelerde arka arkaya yıldırımlar düşerken, sağanak yağış ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

MARMARA'DA SON 24 SAATTE 43 BİN 388 YILDIRIM VE ŞİMŞEK

Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

Bugün 10:12 TSİ - Gündem

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