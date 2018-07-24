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Gökyüzü Gözlem Geceleri başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi 27-28 Temmuz günlerinde “Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliği düzenliyor.

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Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde bilimsel oluşum, kavramların topluma tanıtılması, öğretilmesi, sevdirilmesi ve bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak için Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 27-28 Temmuz günlerinde Kocaeli Bilim Merkezi’nde saat 19.00- 24.00 saatleri arasında “Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliği gerçekleştirilecek.

HER YAŞ GRUBU KATILABİLİYOR

Kocaeli halkına bilimi sevdirmek amacı ile gerçekleştirilen bilim etkinlikleri, Kocaeli Bilim Merkezi’nde 27-28 Temmuz günlerinde yapılacak Gökyüzü Gözlem Geceleri” etkinliği ile devam edecek. Her yaş grubunun katılabildiği şenlik, gün kararmadan yapılacak atölyeler ile başlayacak. Gün karardıktan sonra ise gökyüzü gözlemi ve etkinlik süresince planetaryum gösterimi ve “Ay Tutulması” gözlemleme etkinliği gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER

Gökyüzü Gözlem Geceleri programında saat 19.00-21.00 saatleri arasında güneş saati atölyesi (7 yaş ve üzeri), Usturlab atölyesi (7 yaş ve üzeri), Gök Atlası atölyesi (7 yaş ve üzeri), uydu tasarımı atölyesi (7 yaş ve üzeri), Güneş Sistemimiz atölyesi (okul öncesi ve ilkokul) ve masal gecesi etkinliği gerçekleştirilecek.

UZAYIN DERİNLİKLERİNE GİDİLECEK

Atölye etkinliklerinin yanı sıra Teleskoplarla Satürn gözlemi, Perseid Göktaşı Yağmuru, teleskop çekilişi şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler arasında olacak. Film gösteriminin gerçekleşeceği programda, etkinliklere katılanlar şenlikte simülatörlerle adeta uzayın derinliklerine gidecek.

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