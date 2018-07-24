İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrencilere kapılarını açtı

Bilgi Tercih Günlerinde aday öğrenciler, lisans programları için santralistanbul Kampüsü’nde, ön lisans programları içinse Kuştepe Kampüsü’nde; burslardan sosyal imkânlara, uluslararası eğitim seçeneklerinden iş fırsatlarına kadar geniş bir çerçevede danışmanlardan bilgi alacak. BİLGİ’li öğrenciler tarafından karşılanacak adaylar, üniversite öğrencilerinin okula dair deneyimlerinden faydalanabilecek, 1 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak fakülte seminerlerinde akademisyenlerle bir araya gelerek bölümler ve programlar hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Akademisyenlere hem eğitim hem de mesleki sorularını yöneltebilecekler. Tercih Günleri boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki aday öğrenciler için santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinin yanı sıra BİLGİ Ankara ve İzmir bölge ofisleri de ziyarete açık olacak. Öğrenciler ayrıca merak ettikleri soruları, BİLGİ sosyal medya kanallarından ve çağrı merkezini arayarak ilgililere yöneltebilecek.

Öğrenciler Yaparak Öğreniyor

BİLGİ, eğitim geleneğinin odağına aldığı “yaparak öğrenme” anlayışıyla, ders içeriklerinde daha fazla uygulama ve pratik ağırlıklı bir eğitim veriyor. Öğrenciler, eğitim aldıkları programın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş ve yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar, stüdyolar ve haber merkezlerinin yanı sıra kendi geliştirdikleri projelerle, öğrendiklerini uygulama imkânı bulabiliyor. İstanbul’un merkezinde santralistanbul, Kuştepe, Dolapdere ve Kozyatağı olmak üzere dört kampüsü olan BİLGİ’nin; kampüsler arasında, kampüslerden yurtlara ve şehrin merkezi noktalarına sağlanan ücretsiz servisleri bulunuyor. Her yıl düzenlenen 1000’i aşkın bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinlikle, kentin merkezinde canlı bir kampüs hayatı sunuyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için https://tanitim.bilgi.edu.tr, BİLGİ Tercih Günleri seminer programı içinse https://tanitim.bilgi.edu.tr/static/images/bilgi-tercih-gunleri-programi.pdfweb adresi ziyaret edilebilir.