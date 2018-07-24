İstanbul Şehir Üniversitesi tercih günleri 1 Ağustos’ta başlıyor

Yaklaşık 6000 öğrencisi, 2500’e yakın mezunu, 83 ülkeden 1000 civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Kartal sahilindeki Dragos Kampüsü’nde üniversite adaylarıyla buluşuyor. Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde 1 - 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği’nde, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından aday öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatılacak. Hafta içi ve hafta sonu her gün 9.30 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise tercih günleri boyunca her gün saat 12:00 itibariyle üniversite adayları ve aileleriyle bir araya gelerek, üniversite hakkında bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak.

Şehirle iç içe bir üniversite hayatı

Geçtiğimiz yıl Kartal Sahili’ndeki Dragos Kampüsü’ne taşınan İstanbul Şehir Üniversitesi, yepyeni sınıf ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yüksek kapasiteli yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya, restoran ve çalışma alanları ile öğrencileri ve öğretim kadrosu için ihtiyaç duyulan tüm olanaklara sahip. Türkiye’nin bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edilen ilk ve tek üniversite kampüsü olan Dragos, bisiklet ulaşımının yanı sıra tüm toplu taşıma araçlarına da çok yakın. Metro, deniz otobüsü ve E-5’e 5 dakikalık mesafede bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi, çok yakında açılacak olan Gebze-Halkalı tren hattının Cevizli istasyonuna da 1 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Başarıyı ödüllendiren burs sistemi

İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerinin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda elde ettiği başarılar doğrultusunda çok çeşitli burs olanakları sunuyor. Tam burs ve kısmi burslara ek olarak; ÖSYM sınav sonuçlarına göre ilk 1000, ilk 2000, ilk 5000 gibi derece yapan öğrencilere, bulundukları başarı sırası doğrultusunda her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş ve ÖSYM tarafından kılavuzda belirtildiği şekilde geçerli olmak üzere, öğrenim ücreti muafiyeti, aylık nakit ödeme, yemek ve yurt bursu gibi imkanlar sunuluyor. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi’ni ilk tercihlerinde belirterek yerleşen öğrencilere “İlk Tercih İndirimi” uygulaması bulunuyor.

Güçlü akademik kadrosu ile yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor

Öğretim üyelerinin büyük bölümü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşan İstanbul Şehir Üniversitesi, bu anlamda tersine beyin göçünü destekliyor. Akademik kadrosunda 297 akademisyen bulunan Üniversite, akademisyenlerin verdikleri özenli eğitime ek olarak ürettikleri projelerle de yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih eden akademisyenler arasında Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Engin Deniz Akarlı, Cem Behar, Ferhat Kentel, Ergun Özbudun, Gonca Soygüt Pekak, Macit Kenanoğlu, Hatice Aynur, Serap Yazıcı, Haldun Evrenk, Abdulhamit Kırmızı, Ahmet Faruk Aysan, Nezih Erdoğan, Mehmet Ali Büyükkara, İsmail Kara, Erdem Başçı, Mesut Yeğen, Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Fatih Uslu, Şadi Evren Şeker, Uğur Tanyeli gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.