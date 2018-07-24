Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:49 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 10:52 TSİ )

İstanbul Şehir Üniversitesi tercih günleri 1 Ağustos’ta başlıyor

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği, 1 – 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta içi ve hafta sonu her gün 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler başta İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan olmak üzere, üniversitenin deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yaklaşık 6000 öğrencisi, 2500’e yakın mezunu, 83 ülkeden 1000 civarında uluslararası öğrencisiyle önemli akademik başarılara imza atan İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Kartal sahilindeki Dragos Kampüsü’nde üniversite adaylarıyla buluşuyor. Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos Kampüsünde 1 - 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tercih Günleri Tanıtım Etkinliği’nde, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal olanaklar uzman rehberler tarafından aday öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatılacak. Hafta içi ve hafta sonu her gün 9.30 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin deneyimli akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise tercih günleri boyunca her gün saat 12:00 itibariyle üniversite adayları ve aileleriyle bir araya gelerek, üniversite hakkında bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak.

Şehirle iç içe bir üniversite hayatı

Geçtiğimiz yıl Kartal Sahili’ndeki Dragos Kampüsü’ne taşınan İstanbul Şehir Üniversitesi, yepyeni sınıf ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yüksek kapasiteli yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya, restoran ve çalışma alanları ile öğrencileri ve öğretim kadrosu için ihtiyaç duyulan tüm olanaklara sahip. Türkiye’nin bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edilen ilk ve tek üniversite kampüsü olan Dragos, bisiklet ulaşımının yanı sıra tüm toplu taşıma araçlarına da çok yakın. Metro, deniz otobüsü ve E-5’e 5 dakikalık mesafede bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi, çok yakında açılacak olan Gebze-Halkalı tren hattının Cevizli istasyonuna da 1 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Başarıyı ödüllendiren burs sistemi

İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerinin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda elde ettiği başarılar doğrultusunda çok çeşitli burs olanakları sunuyor. Tam burs ve kısmi burslara ek olarak; ÖSYM sınav sonuçlarına göre ilk 1000, ilk 2000, ilk 5000 gibi derece yapan öğrencilere, bulundukları başarı sırası doğrultusunda her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş ve ÖSYM tarafından kılavuzda belirtildiği şekilde geçerli olmak üzere, öğrenim ücreti muafiyeti, aylık nakit ödeme, yemek ve yurt bursu gibi imkanlar sunuluyor. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi’ni ilk tercihlerinde belirterek yerleşen öğrencilere “İlk Tercih İndirimi” uygulaması bulunuyor.

Güçlü akademik kadrosu ile yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor 

Öğretim üyelerinin büyük bölümü, doktoralarını ABD ve Avrupa’daki en iyi üniversitelerde tamamlamış ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmış akademisyenlerden oluşan İstanbul Şehir Üniversitesi, bu anlamda tersine beyin göçünü destekliyor. Akademik kadrosunda 297 akademisyen bulunan Üniversite, akademisyenlerin verdikleri özenli eğitime ek olarak ürettikleri projelerle de yarının Türkiye’sine katkıda bulunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih eden akademisyenler arasında Kemal Karpat, Mehmet Genç, Ayşe Soysal, Engin Deniz Akarlı, Cem Behar, Ferhat Kentel, Ergun Özbudun, Gonca Soygüt Pekak, Macit Kenanoğlu, Hatice Aynur, Serap Yazıcı, Haldun Evrenk, Abdulhamit Kırmızı, Ahmet Faruk Aysan, Nezih Erdoğan, Mehmet Ali Büyükkara, İsmail Kara, Erdem Başçı, Mesut Yeğen, Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Fatih Uslu, Şadi Evren Şeker, Uğur Tanyeli gibi her biri kendi alanında duayen isimler yer alıyor.

Bugün 10:49 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
KOÜ Tıp Fakültesi, dünyanın en iyileri arasında mask
KOÜ Tıp Fakültesi, dünyanın en iyileri arasında
Bilnet Kocaeli faaliyete geçti mask
Bilnet Kocaeli faaliyete geçti
Devlet üniversiteleri sıralamasında GTÜ'den büyük başarı mask
Devlet üniversiteleri sıralamasında GTÜ'den büyük başarı
Okullar ne zaman açılacak? mask
Okullar ne zaman açılacak?
1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü mask
1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü
İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi mask
İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
Dalgaların arasında kayboldu... mask
Dalgaların arasında kayboldu...
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...

GALERİ

Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL