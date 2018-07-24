Olay, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde kuyumcuya giren kimliği belirsiz bir kadın, yanında getirdiği kolyeyi bozdurmak istediğini iş yeri sahibi M.Y.'ye söyledi. Kuyumcu M.Y., kadından kolyeyi alarak karşılığında yaklaşık bin TL para verdi. Parayı alan kadın kuyumcudan çıkıp gitti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kuyumcu sahibi akşam saatlerinde dükkanını kapatmak üzereyken, kadının verdiği altın kolyenin sahte olduğunun farkına vardı. Kolyenin sahte olduğundan emin olan dükkan sahibi iş yerinin güvenlik kameralarını izleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sahte kolyeyi bozdurduğu iddia edilen kadını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.
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Sahte kolye bozdurup kayıplara karıştı!
Gölcük'te bir kuyumcuya iddialara göre sahte kolye satıp, kuyumcudan bin TL aldıktan sonra kayıplara karışan kadın, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz