Derince’de, 200 milyon TL tutarındaki alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında 400 km’lik güzergah yenileniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyesi ve İSU işbirliği ile alt ve üstyapı yenileme işlemleri Çenedağ Mahallesi’nde yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede altyapısı tümüyle yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt serimi için hazırlıklarını sürdüren ekipler gerekli sökümleri yaparak bölgeyi pmt malzemesi serimi için uygun hale getiriyor. Bu işlemlerin sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapılarak yollar tertemiz bir görünüme kavuşturulacak.
Bugün 11:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:07 TSİ )
Çenedağ'da asfalt hazırlığı
Derince genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında Çenedağ Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemi için hazırlıklar devam ediyor.
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Bugün 11:06 TSİ - Gündem
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