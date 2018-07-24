Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:08 TSİ )

Doğan’dan Gencer’e geçmiş olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçirdiği beyin felci sonrası Kocaeli Devlet Hastanesinde Nöroloji servisinde tedavisi süren İbrahim Gencer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Doğan doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı. Gencer’in eşi e çocuğuyla bir süre sohbet eden Doğan, İbrahim Gencer ve hastanede tedavi gören tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulundu.

Bugün 11:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kaza geçiren Can Gürzap'ın doktorundan açıklama mask
Kaza geçiren Can Gürzap'ın doktorundan açıklama
Ön kayıt yaptırmayan kurbanlık satamayacak! mask
Ön kayıt yaptırmayan kurbanlık satamayacak!
AKP'li Hasan Ayaz: Atatürk'ün hatırasının arkasına saklanmasın mask
AKP'li Hasan Ayaz: Atatürk'ün hatırasının arkasına saklanmasın
Akşener'e destek çığ gibi büyüyor mask
Akşener'e destek çığ gibi büyüyor
Kurban pazarının açılış tarihi belli oldu mask
Kurban pazarının açılış tarihi belli oldu
İYİ Parti'den bir flaş açıklama daha... mask
İYİ Parti'den bir flaş açıklama daha...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
Dalgaların arasında kayboldu... mask
Dalgaların arasında kayboldu...
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...

GALERİ

Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL