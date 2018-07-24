Doğan’dan Gencer’e geçmiş olsun ziyareti

Geçirdiği beyin felci sonrası Kocaeli Devlet Hastanesinde Nöroloji servisinde tedavisi süren İbrahim Gencer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Doğan doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı. Gencer’in eşi e çocuğuyla bir süre sohbet eden Doğan, İbrahim Gencer ve hastanede tedavi gören tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulundu.