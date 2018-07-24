Geçirdiği beyin felci sonrası Kocaeli Devlet Hastanesinde Nöroloji servisinde tedavisi süren İbrahim Gencer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Doğan doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı. Gencer’in eşi e çocuğuyla bir süre sohbet eden Doğan, İbrahim Gencer ve hastanede tedavi gören tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulundu.
Bugün 11:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Doğan’dan Gencer’e geçmiş olsun ziyareti
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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Bugün 11:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz