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Bugün 11:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:14 TSİ )

358 iş yeri eleman arıyor!

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.

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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 358 firma personel arıyor.

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Bugün 11:09 TSİ - Ekonomi

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