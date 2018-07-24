Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:17 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:18 TSİ )

Darıca'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Darıca'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi Kerim Sokak'taki marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ve 250 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri 3 kişiden M.M ve O.G'yi gözaltına aldı. Firari durumdaki diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bugün 11:17 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi mask
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza mask
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza
Kocaeli'de 350 bin liralık vurgun! 16 kişi adliyede... mask
Kocaeli'de 350 bin liralık vurgun! 16 kişi adliyede...
Traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi mask
Traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...

GALERİ

Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL