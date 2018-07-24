Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi Kerim Sokak'taki marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ve 250 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri 3 kişiden M.M ve O.G'yi gözaltına aldı. Firari durumdaki diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Darıca'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Darıca'da marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz