Darıca'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi Kerim Sokak'taki marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ve 250 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri 3 kişiden M.M ve O.G'yi gözaltına aldı. Firari durumdaki diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.