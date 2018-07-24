SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

27.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yağcılar Köyü,
27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kuruçeşme Fatih Mah.,
27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Suadiye Orta Mah.,
27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Tavşantepe Mah.,
27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Tavşantepe Mah.,
27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Suadiye Orta Mah.,
27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Suadiye Orta Mah.,
27.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Seyitaliler Köyü,
27.07.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Sırrıpaşa Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz