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SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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27.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yağcılar Köyü,

27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kuruçeşme Fatih Mah.,

27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Suadiye Orta Mah.,

27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Tavşantepe Mah.,

27.07.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Tavşantepe Mah.,

27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Suadiye Orta Mah.,

27.07.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Suadiye Orta Mah.,

27.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Seyitaliler Köyü,

27.07.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Sırrıpaşa Mah.,

Bugün 11:33 TSİ - Gündem

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