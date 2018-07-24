İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti, Meral Akşener`in delegeler tarafından aday gösterileceği kongrenin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Kurultayımızı toplayalım, kurultayımızı gerçekleştirelim. Tüm teşkilatımız kurultayda konuşsun. Herkes ne istiyorsa söylesin, konuşsun" dediği öğrenildi. Kongrede yönetimin delegelere tek bir liste sunmayacağı, "çarşaf liste" uygulamasıyla yeni yönetimin belirlenmesi eğilimi olduğu bildirildi.