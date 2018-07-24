İYİ Parti, Meral Akşener`in delegeler tarafından aday gösterileceği kongrenin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Kurultayımızı toplayalım, kurultayımızı gerçekleştirelim. Tüm teşkilatımız kurultayda konuşsun. Herkes ne istiyorsa söylesin, konuşsun" dediği öğrenildi. Kongrede yönetimin delegelere tek bir liste sunmayacağı, "çarşaf liste" uygulamasıyla yeni yönetimin belirlenmesi eğilimi olduğu bildirildi.
Bugün 11:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:12 TSİ )
İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu
İYİ Parti, Meral Akşener'in delegeler tarafından aday gösterileceği kongrenin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Bugün 11:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz